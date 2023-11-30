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Дипломаты разыскивают родственников погибших при пожаре в хостеле россиян

11:05
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Всего погибли 13 человек

Генеральное консульство России в Алма-Ате ведет поиски родственников двух наших сограждан, которые погибли при пожаре в хостеле.

Дипломаты находятся в постоянном контакте с представителями МЧС и МВД Казахстана. В настоящий момент официально подтверждена смерть двух россиян.

"Ведем работу по поиску родственников погибших россиян, выясняем обстоятельства произошедшей трагедии", - говорится в сообщении Генконсульства (цитата по РИА Новости).

Пожар в хостеле Almaty Hostel вспыхнул утром 30 ноября. Очаг находился в подвальном помещении. По последним данным, погибли 13 человек - двое россиян, двое граждан Узбекистана, а также девять граждан Казахстана.

Возбуждено уголовное дело. На месте пожара работают следователи, дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.

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Пожар в хостеле в Алма-Ате
Пожар в хостеле в Алма-Ате
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