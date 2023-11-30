Президента Германии забыли встретить в аэропорту Катара

Штайнмайер полчаса ждал на трапе самолета

Президента Германии забыли встретить в аэропорту Дохи. Франк-Вальтер Штайнмайер полчаса прождал на трапе самолета прибытия катарских чиновников. Видео с лидером ФРГ публикуют немецкие СМИ.

Штайнмайер прибыл в Катар с трехчасовым взитом. К самолету уже была расстелена красная дорожка, выстроился военный почетный караул. На месте был и посол Германии в Дохе Лотар Фрайшладер, однако представители катарских властей не появились.

Как выяснилось, проблема возникла из-за того, что борт Штайнмайера приземлился в Дохе немного раньше запланированного срока. В результате министр иностранных дел Катара Султан аль-Мурайчай опоздал на встречу, передает "Лента.ру".

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