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Президента Германии забыли встретить в аэропорту Катара

10:55
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Штайнмайер полчаса ждал на трапе самолета

Президента Германии забыли встретить в аэропорту Дохи. Франк-Вальтер Штайнмайер полчаса прождал на трапе самолета прибытия катарских чиновников. Видео с лидером ФРГ публикуют немецкие СМИ.

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Штайнмайер прибыл в Катар с трехчасовым взитом. К самолету уже была расстелена красная дорожка, выстроился военный почетный караул. На месте был и посол Германии в Дохе Лотар Фрайшладер, однако представители катарских властей не появились.

Как выяснилось, проблема возникла из-за того, что борт Штайнмайера приземлился в Дохе немного раньше запланированного срока. В результате министр иностранных дел Катара Султан аль-Мурайчай опоздал на встречу, передает "Лента.ру".

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