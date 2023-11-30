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Медведев о Киссинджере: таких людей на Западе больше нет

11:38
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Экс-госсекретарь США скончался в 100-летнем возрасте

Генри Киссинджер не только следовал канонам политики Соединенных Штатов, но и учитывал действительные реалии. Об этом в четверг, 30 ноября, напомнил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, выражая в соцсетях соболезнования в связи с кончиной американского политика.

Путин выразил соболезнования вдове Киссинджера
Умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

По мнению Медведева, таких людей, как Киссинджер, в администрации США и в целом на Западе больше нет.

Умер Генри Киссинджер. Он многие годы преданно служил своей стране. В то же время он был прагматиком, который учитывал реалии, а не только следовал канонам американской внешней политики. Сейчас не осталось и следа от таких людей, как он, в администрации США и в западном мире.

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что на век Киссинджера пришлись масштабные исторические события, в которых экс-госсекретарь играл не последнюю роль. Американский политик, по словам парламентария, внес значительный вклад в процессы снижения международной напряженности и сохранял активность до последних лет жизни.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также отметил огромный вклад Генри Киссинджера в нормализацию отношений между Соединенными Штатами и Китаем, от чего выиграл весь мир.

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