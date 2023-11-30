Путин выразил соболезнования вдове Киссинджера

Бывший госсекретарь США умер в возрасте 100 лет

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове американского политика, бывшего главы Госдепартамента США Генри Киссинджера. Российский лидер назвал ушедшего из жизни экс-госсекретаря выдающимся дипломатом и мудрым государственным деятелем.

Путин напомнил, что ему многократно доводилось "общаться с этим глубоким, незаурядным человеком, и я, несомненно, сохраню самую светлую память о нем", сообщает пресс-служба Кремля.

С именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя кончину Киссинджера, назвал его представителем так называемой Realpolitik ("реальная политика"), который умел выстраивать личные отношения и даже дружить с оппонентами. В числе заслуг и достижений Киссинджера сенатор назвал установление дипломатических отношение США и Китая, переговоры по контролю над вооружениями с Советским Союзом, расширение связей Израиля с арабскими государствами.

Китайский посол в Вашингтоне также прокомментировал кончину Киссинджера, назвав это событие утратой для всего мира.

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