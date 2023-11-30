Российская ПВО сбила ракету ВСУ в Херсонской области

Снаряд уничтожен недалеко от Скадовска

Российская противовоздушная оборона уничтожила ракету ВСУ в Херсонской области. ПВО сработала в районе Скадовска, сообщил председатель совета депутатов Скадовского муниципального округа Сергей Швайко.

Ракета сбита недалеко от города где-то в 09:30 утра, приводит слова Швайко ТАСС. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Скадовск подвергся ракетному обстрелу украинских войск 9 ноября. Система ПВО сбила одну ракету, вторая ударила по частному сектору. Пятеро жителей города погибли, еще 10 были госпитализированы.

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