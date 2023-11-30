Вышедшая к людям рысь умерла после укола снотворного

Назначена экспертиза

Обессилевшая рысь, которая накануне вышла к домам в Енисейске, скончалась.

О вышедшей в черту города рыси стало известно накануне. Животное свернулось в клубок и не реагировало на людей. Полиция оповестила о случившемся специалистов центра охраны дикой природы. Рысь отловили и планировали перевезти в Красноярск, чтобы передать в один из зоопарков.

Однако, животное скончалось, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Тело направили на экспертизу для установления точных причин смерти. Telegram-канал Mash пишет, что ветеринары ввели рыси снотворное, чтобы облегчить перевозку. Не исключено, что они неправильно рассчитали дозировку.

Специалисты предполагают, что когда-то рысь была домашней, поэтому и вышла к людям за помощью . В сентябре животное видели Лесосибирске, а последние два дня – в Енисейске.

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