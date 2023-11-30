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Дефицит российского бюджета в 2023 году сократился на 180 млрд рублей

12:36
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Это связано с корректировкой данных Федерального казначейства

Бюджет России в январе-октябре 2023 года был исполнен с дефицитом в размере 1,05 трлн рублей. Такие цифры в четверг, 30 ноября, приводит Федеральное казначейство.
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При этом более ранняя оценка Министерства финансов России составляла 1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП.

Оценка доходов бюджета осталась почти неизменной по сравнению с данными Минфина — 23,107 трлн рублей. Бюджетные расходы Федеральное казначейство оценило ниже — 24,157 трлн рублей против 24,341 трлн рублей, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что в условиях сохраняющихся внешних вызовов удалось обеспечить сбалансированный проект федерального бюджета на ближайшие три года. В основе главного финансового документа страны лежит необходимость решения задач по улучшению качества жизни россиян и исполнению всех социальных обязательств.

Оценивая дефицит трехлетнего бюджета, министр финансов Антон Силуанов предполагал, что при сохранении текущей макроэкономической ситуации он останется в пределах 1% ВВП. Если ситуация будет изменяться, оценочные прогнозы будут скорректированы, пообещал глава Минфина.

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