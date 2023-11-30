Генконсульство ФРГ в Калининграде объявило о прекращении работы

Визовые вопросы рассмотрят в посольстве в Москве

Германия закрыла свое генеральное консульство в Калининграде. Дипмиссия прекращает работу с 30 ноября, соответствующая информация размещена на его сайте.

В сообщении отмечено, что по консульским и паспортным вопросам из консульского округа генерального консульства в Калининграде следует обращаться в германское генконсульство в Санкт-Петербурге.

Что касается визовых вопросов, то с ними гражданам придется обращаться в посольство ФРГ. Точнее, как указано в сообщении - в визовый отдел посольства Германии в Москве.

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