Песков пожурил Болгарию за глупость из-за закрытия неба для российского самолета

София не пропустила российский борт через свое воздушное пространство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 30 ноября, прокомментировал действия властей Болгарии, которые запретили пролет через свое воздушное пространство правительственного борта со спикером российского МИД Марии Захаровой в Северную Македонию.

Представитель Кремля заявил, что считает такие шаги официальной Софии абсурдными и глупыми.

При этом Песков выразил убежденность в том, что прибывшего в столицу Северной Македонии главу МИД России Сергея Лаврова ожидает весьма интенсивная работа и насыщенный график встреч на СМИД ОБСЕ, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров отправится в Скопье для участия в заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В порядке исключения Северная Македония разрешила пролет самолета с министром.

Однако не все страны последовали этому примеру. Болгария согласилась пропустить российский воздушный борт, но потребовала, чтобы в самолете не было спикера МИД России Марии Захаровой. Из-за этого экипажу пришлось изменить маршрут — самолет летел через территорию Греции.

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