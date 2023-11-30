ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков пожурил Болгарию за глупость из-за закрытия неба для российского самолета

12:23
  • четверг
  • 30 ноября 2023

София не пропустила российский борт через свое воздушное пространство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 30 ноября, прокомментировал действия властей Болгарии, которые запретили пролет через свое воздушное пространство правительственного борта со спикером российского МИД Марии Захаровой в Северную Македонию.

Представитель Кремля заявил, что считает такие шаги официальной Софии абсурдными и глупыми.

При этом Песков выразил убежденность в том, что прибывшего в столицу Северной Македонии главу МИД России Сергея Лаврова ожидает весьма интенсивная работа и насыщенный график встреч на СМИД ОБСЕ, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров отправится в Скопье для участия в заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В порядке исключения Северная Македония разрешила пролет самолета с министром.

Однако не все страны последовали этому примеру. Болгария согласилась пропустить российский воздушный борт, но потребовала, чтобы в самолете не было спикера МИД России Марии Захаровой. Из-за этого экипажу пришлось изменить маршрут — самолет летел через территорию Греции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Самолет в небе
Самолет в небе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.