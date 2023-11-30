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В России расширят возможности карьерной самореализации специалистов

14:51
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Студенты смогут подтвердить свой уровень на крупнейшей рекрутинговой онлайн-платформе

Пройти тестирование и получить шанс найти работу мечты предлагают студентам организаторы совместного проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" и компании "Хедхантер".

Суть интеграции в том, что молодые специалисты, прошедшие профессиональную оценку на базе Центров компетенций в университетах страны, смогут подтвердить свой уровень навыков на крупнейшей рекрутинговой онлайн-платформе. Что существенно повышает вероятность получить приглашение от ведущих работодателей.

По итогам диагностики всем тестируемым выдается так называемый паспорт компетенций. По словам организаторов, проект существенно расширит возможности карьерной самореализации перспективных специалистов.

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