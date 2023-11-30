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Москвичей предупредили о сильном снегопаде

15:02
  • четверг
  • 30 ноября 2023

В ближайшие сутки выпадет 20% месячной нормы осадков

Высота сугробов в Москве достигла 25 сантиметров. Это в четыре раза больше нормы. Такие показатели зафиксированы на метеостанциях Балчуг и в районе МГУ.

При этом снег сейчас не рыхлый и пушистый, а плотный. Обычно в конце ноября высота снежного покрова составляет 6 сантиметров. Рекордная высота была зафиксирована в 1952 году - 22 сантиметра на станции ВДНХ. Сейчас в этой части города не выше 18. Так что пока нового рекорда нет.

Между тем, осадки продолжаются, в ближайшие сутки выпадет 20% месячной нормы, а к 1 декабря высота сугробов и вовсе достигнет нормы февраля. Коммунальщики убирают город в круглосуточном режиме. В порядок приводят дороги, тротуары и дворы. В течение дня пройдет и очистка крыш.

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