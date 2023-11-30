Собянин посетил выставку "ПРОреставрацию"

Она открылась в типографии Сытина на Пятницкой улице

Сегодня в историческом здании типографии Сытина на Пятницкой улице открылась выставка "ПРОреставрацию". Участники представили материалы проведения реставрационных работ, в том числе и в области сохранении объектов культурного наследия в современных условиях. Выставку уже посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Запах дерева, старой штукатурки и серебра повсюду. Здесь реставрируют старинные иконы, прорисовывая каждую деталь. Или вот так, смахивая кисточкой вековую пыль белокаменной скульптуры, найденной где-то на задворках московской усадьбы, произведению искусства дать вторую жизнь.

Говоря технологичным языком, здесь происходит полная перезагрузка. И все это прямо на глазах у зрителей. Хорхе приехал из Кубы. В реставрации он более 40 лет. За это время менялись материалы, подходы к работе. Не менялись только его руки, которыми он словно заново создавал шедевры.

Научить тут готовы каждого. И начинающих реставраторов, и тех, кто никогда этим не занимался. Это уже вторая такая выставка. Немаловажную роль здесь отводят импортозамещению. Участники показывают современные материалы, разработанные нашими компаниями, а также предлагают вернуться к истокам и вспомнить старинные технологии. Порой, только они и помогают в работе с шедеврами, созданными когда-то. Керамика, натуральный камень, мозаика, чугун, масло. К каждому материалу свой уникальный подход.

Реставраторы, как доктора, готовы оживить своих пациентов. Более века назад и само это здание после пожара требовало к себе особого подхода человеческих рук. Сергей Собянин сегодня тоже здесь. Он пообщался с иностранными гостями, которые приехали познакомиться с работами российских мастеров и поделиться своим опытом.

"Мы рады поделиться опытом, с одной стороны. И мнения экспертов, новые технологии, которые есть в мире, здесь, в Москве, реализованы нашими реставраторами. Огромное спасибо за то, что приехали. Помимо реставрации, у вас еще есть возможность познакомиться с русской зимой", - отметил Собянин.

Увидеть работу московских реставраторов можно не только здесь, а даже просто гуляя по Москве. Многие из зданий уже отреставрированы.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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