В Москве прошла конференция "Единство в различиях"

Предлагается создать единую методику оценки межнациональных отношений

Сегодня в Москве уже в 11 раз прошла конференция "Единство в различиях". Представители власти и эксперты обсудили внесение изменений в "Стратегию национальной политики города Москвы до 2030 года".

Сам документ был принят в 2016 году, и вот теперь время потребовало новых решений. В частности, предлагается исключить возможность появления в образовательных программах мероприятий, содержащих некорректную трактовку фактов о народах нашей страны и истории. Усилить работу с образовательными структурами по предупреждению возникновения конфликтов на национальной почве. А еще создать единую методику оценки межнациональных отношений.

"Мы уже обсудили 46 предложений по изменению положения Стратегии. И, конечно же, на базе федеральной Стратегии мы уже окончательно определимся с редакцией московской и вынесем это уже на обсуждение экспертного совета, общественных организаций, наших органов исполнительной власти и общественности", - рассказал Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

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