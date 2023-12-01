ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Условия разблокировки карт "Тройка" в пригороде меняются с декабря

15:06
  • пятница
  • 01 декабря 2023

Пять процентов пассажиров сознательно нарушают правила

С 1 декабря меняются условия разблокировки карт "Тройка" в пригороде. Сейчас такая возможность бесплатна. Доплатить нужно только за саму поездку, причем, в любой кассе.

Двойная валидация карты позволит избежать ее блокировки. А если где-то на пригородных станциях нет турникетов, следует подтвердить начало и окончание поездки через специальные валидаторы. Это даёт возможность оплатить нужную зону, воспользоваться абонементом, а также получить бесплатную пересадку на метро. 5 процентов пассажиров сознательно нарушают эти правила, но есть и те, у кого блокировка произошла по стечению обстоятельств.

"Если на станции не работают турникеты и валидатор, отсутствует электричество, необходимо обратиться на нашу кассу, мы поможем завершить поездку", - сообщил директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Карта "Тройка"
Карта "Тройка"
Транспортная карта "Тройка"
Транспортная карта "Тройка"
Карта "Тройка"
Карта "Тройка"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.