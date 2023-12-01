Условия разблокировки карт "Тройка" в пригороде меняются с декабря

Пять процентов пассажиров сознательно нарушают правила

С 1 декабря меняются условия разблокировки карт "Тройка" в пригороде. Сейчас такая возможность бесплатна. Доплатить нужно только за саму поездку, причем, в любой кассе.

Двойная валидация карты позволит избежать ее блокировки. А если где-то на пригородных станциях нет турникетов, следует подтвердить начало и окончание поездки через специальные валидаторы. Это даёт возможность оплатить нужную зону, воспользоваться абонементом, а также получить бесплатную пересадку на метро. 5 процентов пассажиров сознательно нарушают эти правила, но есть и те, у кого блокировка произошла по стечению обстоятельств.

"Если на станции не работают турникеты и валидатор, отсутствует электричество, необходимо обратиться на нашу кассу, мы поможем завершить поездку", - сообщил директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов.

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