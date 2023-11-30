ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве открылась книжная ярмарка "Нон/фикшн"

15:18
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Ярмарка проходит уже в 25-й раз

Гостиный двор сейчас - центр притяжения всех ценителей настоящей беллетристики. Сегодня там открылась ярмарка "Нон/фикшн". Более 300 лучших компаний представили на огромной площадке новинки интеллектуальной литературы. Среди океана взрослых книг есть и остров детских.

Сотни метров стеллажей и 340 книгоиздателей. Ярмарка, которая проходит уже в 25-й раз, хоть и называется "Нон/фикшн" – то есть "не вымысел" – собрала на своих стендах лучшее в том числе из художественной литературы. На любой вкус и возраст. Для детей и подростков организована своя отдельная территория познания. Но заглавной темой в этом году организаторы выбрали историю. И не случайно. В период глобальных перемен читатели всё чаще обращаются к опыту прошлого, говорят авторы.

"Большой интерес есть, естественно, к истории России, к всеобщей истории. Также сейчас очень вырос фольклор. Мы видим у наших покупателей стремление разобраться в текущих событиях, проанализировать события прошлого и спрогнозировать на будущее", - рассказала Полина Мананова.

И обязательно обсудить. С любимыми писателями, литературными критиками, переводчиками. Разговорный жанр снова набирает популярность. За 4 дня ярмарки состоится рекордное количество мероприятий и встреч – почти полтысячи. Свои книги представят художник и скульптор Михаил Шемякин, специальный гость ярмарки Евгений Водолазкин, журналист и литературовед Павел Басинский. А для самых искушенных читателей организаторы запустили новый проект – "Карта - нон/фикшн".

"То есть мы по советам наших экспертов, издателей посмотрели, какие есть в духе нон-фикшн хорошие книжные проекты во всей стране – библиотеки, магазины, фестивали, премии. Вот мы начали такое коллекционирование. На этой выставке будет представлено 24 таких проекта", - рассказал руководитель проекта он/фикшн" Василий Бычков.

Особое место на ярмарке занял стенд Агентства креативных индустрий. 20 московских издательств, которые подошли к выбору представленных книг творчески. Помимо привычной классики, гости могут увидеть работы знаменитых иллюстраторов, тексты по истории кино, анимации и даже комиксы.

Ярмарка он/фикшн" сохранила формат международной, издатели представили произведения иранских, казахстанских и белорусских авторов. Однако подобные встречи – вовсе не большой книжный магазин, заметил один из участников. А, скорее, площадка для встречи с близкими по духу людьми. Ведь сегодня, когда любое произведение можно заказать через интернет, книга – это гораздо больше, чем просто текст. И количество гостей в первые часы открытия – тому подтверждение.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Книжная ярмарка
Книжная ярмарка
Книжная ярмарка
Книжная ярмарка
Книжная ярмарка
Книжная ярмарка
Книжная ярмарка
Книжная ярмарка
Книжная ярмарка
Книжная ярмарка
Книжная ярмарка
Книжная ярмарка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.