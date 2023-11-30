В Москве открылась книжная ярмарка "Нон/фикшн"

Ярмарка проходит уже в 25-й раз

Гостиный двор сейчас - центр притяжения всех ценителей настоящей беллетристики. Сегодня там открылась ярмарка "Нон/фикшн". Более 300 лучших компаний представили на огромной площадке новинки интеллектуальной литературы. Среди океана взрослых книг есть и остров детских.

Сотни метров стеллажей и 340 книгоиздателей. Ярмарка, которая проходит уже в 25-й раз, хоть и называется "Нон/фикшн" – то есть "не вымысел" – собрала на своих стендах лучшее в том числе из художественной литературы. На любой вкус и возраст. Для детей и подростков организована своя отдельная территория познания. Но заглавной темой в этом году организаторы выбрали историю. И не случайно. В период глобальных перемен читатели всё чаще обращаются к опыту прошлого, говорят авторы.

"Большой интерес есть, естественно, к истории России, к всеобщей истории. Также сейчас очень вырос фольклор. Мы видим у наших покупателей стремление разобраться в текущих событиях, проанализировать события прошлого и спрогнозировать на будущее", - рассказала Полина Мананова.

И обязательно обсудить. С любимыми писателями, литературными критиками, переводчиками. Разговорный жанр снова набирает популярность. За 4 дня ярмарки состоится рекордное количество мероприятий и встреч – почти полтысячи. Свои книги представят художник и скульптор Михаил Шемякин, специальный гость ярмарки Евгений Водолазкин, журналист и литературовед Павел Басинский. А для самых искушенных читателей организаторы запустили новый проект – "Карта - нон/фикшн".

"То есть мы по советам наших экспертов, издателей посмотрели, какие есть в духе нон-фикшн хорошие книжные проекты во всей стране – библиотеки, магазины, фестивали, премии. Вот мы начали такое коллекционирование. На этой выставке будет представлено 24 таких проекта", - рассказал руководитель проекта "Нон/фикшн" Василий Бычков.

Особое место на ярмарке занял стенд Агентства креативных индустрий. 20 московских издательств, которые подошли к выбору представленных книг творчески. Помимо привычной классики, гости могут увидеть работы знаменитых иллюстраторов, тексты по истории кино, анимации и даже комиксы.

Ярмарка "Нон/фикшн" сохранила формат международной, издатели представили произведения иранских, казахстанских и белорусских авторов. Однако подобные встречи – вовсе не большой книжный магазин, заметил один из участников. А, скорее, площадка для встречи с близкими по духу людьми. Ведь сегодня, когда любое произведение можно заказать через интернет, книга – это гораздо больше, чем просто текст. И количество гостей в первые часы открытия – тому подтверждение.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"