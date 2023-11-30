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В Москве выбрали лучшие окружные и районные СМИ

15:21
  • четверг
  • 30 ноября 2023

"Лучшей газетой" признано издание "За Калужской заставой"

В Москве подвели итоги традиционного городского смотра "Информируем из первых рук". Ежегодно на мероприятии выбирают лучшие окружные и районные СМИ города.

На этот раз подано рекордное число заявок. При выборе победителей жюри учитывали актуальность тем для округа, популярность издания, ориентированность на интересы и запросы читателя.

В этом году "Лучшей газетой" признано издание "За Калужской заставой". Также приз получил интернет-ресурс "Южные горизонты", а первой среди онлайн-газет стала "Зеленоград сегодня".

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