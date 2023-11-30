В Московском зоопарке вылечили малыша-орангутана

Компьютерная томография выявила несколько опасных заболеваний

КТ для Джелая! В Московском зоопарке показали, как прошло лечение малыша-орангутана. Ещё в октябре на шее детёныша обнаружили новообразование, которое продолжало расти.

Компьютерная томография выявила сразу несколько опасных заболеваний: хроническую бронхопневмонию с поражением лёгких и абсцесс воздушного мешка на шее. Орангутану назначили курс антибиотиков и ещё на месяц отсадили от родителей, чтобы их опека не мешала лечению.

Повторное исследование показало, что Джелай здоров. И сейчас он снова в объятиях любящей мамы.

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