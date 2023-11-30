В Москве спасли застрявшего в вентиляционной шахте котенка

Спасательная операция длилась около двух часов

Требовательное мяуканье жители дома по улице Мусы Джалиля слушали неделю. За это время голос животного из бодрого превратился в изрядно охрипший, но зверь при этом не прекращал молить неравнодушных двуногих о помощи.

Своими силами освободить пушистого пленника оказалось проблематично - застрял он в шахте на уровне первого этажа. Вызывали разные службы, но достать его оттуда не удавалось - кот мастерски скрывался. Сердце жильцов подъезда при этом каждый раз от жалости обливалось кровью.

Позвонили в 112. Спасательная операция длилась около двух часов. На улице спасателей встречала толпа неравнодушных жителей. Думали, там взрослый кот, а оказался совсем крошечный детёныш. Весь чумазый и перепачканный - ещё бы. Обессиленное животное сразу поместили в переноску. Но и там котёнок продолжал демонстрировать колючий характер. В руки спасателей всё равно идти не хотел. Поить пришлось через шприц.

Далее поездка в ветклинику. Кот, видимо, всё же понял, что зла ему никто не желает. Пол пока неизвестен, но, скорее всего, девочка. Врачи осмотрели. Поместили его в специальную палату-бокс.

Как только врачи дадут добро на выписку, волонтёры начнут подыскивать котёнку новый дом.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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