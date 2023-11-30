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В Москве спасли застрявшего в вентиляционной шахте котенка

15:27
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Спасательная операция длилась около двух часов

Требовательное мяуканье жители дома по улице Мусы Джалиля слушали неделю. За это время голос животного из бодрого превратился в изрядно охрипший, но зверь при этом не прекращал молить неравнодушных двуногих о помощи.

Своими силами освободить пушистого пленника оказалось проблематично - застрял он в шахте на уровне первого этажа. Вызывали разные службы, но достать его оттуда не удавалось - кот мастерски скрывался. Сердце жильцов подъезда при этом каждый раз от жалости обливалось кровью.

Позвонили в 112. Спасательная операция длилась около двух часов. На улице спасателей встречала толпа неравнодушных жителей. Думали, там взрослый кот, а оказался совсем крошечный детёныш. Весь чумазый и перепачканный - ещё бы. Обессиленное животное сразу поместили в переноску. Но и там котёнок продолжал демонстрировать колючий характер. В руки спасателей всё равно идти не хотел. Поить пришлось через шприц.

Далее поездка в ветклинику. Кот, видимо, всё же понял, что зла ему никто не желает. Пол пока неизвестен, но, скорее всего, девочка. Врачи осмотрели. Поместили его в специальную палату-бокс.

Как только врачи дадут добро на выписку, волонтёры начнут подыскивать котёнку новый дом.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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Сотрудники Спасрезерва спасают котенка
Сотрудники Спасрезерва спасают котенка
Сотрудники Спасрезерва
Сотрудники Спасрезерва
Сотрудники Спасрезерва спасают котенка
Сотрудники Спасрезерва спасают котенка
Сотрудники Спасрезерва спасают котенка
Сотрудники Спасрезерва спасают котенка
Сотрудники Спасрезерва спасают котенка
Сотрудники Спасрезерва спасают котенка
Сотрудники Спасрезерва
Сотрудники Спасрезерва
Сотрудники Спасрезерва спасают котенка
Сотрудники Спасрезерва спасают котенка
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