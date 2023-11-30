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Песков оценил новую программу сотрудничества НАТО и Украины

12:47
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Альянс и Киев согласовали план сотрудничества на 2024 год

В новой программе сотрудничества НАТО и Киева нет ничего принципиально нового, она подтверждает настрой альянса и Украина на конфронтацию с Россией. Такое заявление сделал в четверг, 30 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля отметил, что это не первая программа сотрудничества — уже было совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной, сообщает РИА Новости.

Да, это то, что нам не нравится и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что стороны обсудили реформы, которые Киев должен провести для сближения с альянсом, включая "реформирование системы военных закупок и реформу разведслужб". Также программа сотрудничества на 2024 год включает энергобезопасность и подготовку украинской армии.

Тем временем украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что с точки зрения технических возможностей Вооруженные силы Украины фактически становятся армией НАТО. По утверждению дипломата, Украина еще никогда не была так близка к вступлению в военно-политический блок.

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