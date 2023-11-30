ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский усомнился, что Украину когда-либо примут в НАТО

12:50
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Тем не менее, Киев движется к стандартам альянса

Национальная безопасность Украины должна быть на высшем уровне. Киев делает для этого все возможное и движется к стандартам НАТО, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский приказал регионам прекратить общение с Залужным
В Европе растёт недовольство режимом Зеленского

Зеленский говорил об этом на встрече со студентами во время поездки в Николаев. По его словам, вопрос укрепления национальной безопасности – приоритетный. В то же время украинский лидер признался: он не знает, вступит ли страна в НАТО.

По словам Зеленского, никто точно не может сказать, примут ли Украину когда-либо в Североатлантический альянс. Киев этого хочет, и продолжает движение к натовским стандартам, говорит украинский лидер на видео, размещенном в его Telegram.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.