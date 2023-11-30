Зеленский усомнился, что Украину когда-либо примут в НАТО

Тем не менее, Киев движется к стандартам альянса

Национальная безопасность Украины должна быть на высшем уровне. Киев делает для этого все возможное и движется к стандартам НАТО, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский говорил об этом на встрече со студентами во время поездки в Николаев. По его словам, вопрос укрепления национальной безопасности – приоритетный. В то же время украинский лидер признался: он не знает, вступит ли страна в НАТО.

По словам Зеленского, никто точно не может сказать, примут ли Украину когда-либо в Североатлантический альянс. Киев этого хочет, и продолжает движение к натовским стандартам, говорит украинский лидер на видео, размещенном в его Telegram.

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