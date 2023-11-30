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Стало известно, как будут выбираться вопросы для прямой линии Путина

13:13
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Отправить обращение можно по телефону, через сайт и чат-боты

Вопросы, которые прозвучат в ходе прямой линии с президентом России, отберет лично Владимир Путин.

Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов. Сначала редакторская группа отберет наиболее актуальные вопросы, затем список отправят на проверку главе государства.

"Решение за Владимиром Владимировичем, что он выберет и на что он будет отвечать", - отметил Кузнецов.

Прием вопросов начнется 1 декабря. Россияне смогут направить свое обращение по телефону, через сайт и чат-боты.

Прямая линия Путина состоится в четверг, 14 декабря. Она будет объединена с итоговой пресс-конференцией.

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