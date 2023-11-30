Кабмин расширил действие "Дальневосточной ипотеки" на Арктическую зону

Жители городов и поселков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках "Дальневосточной ипотеки", при этом сама программа переименована в "Дальневосточную и арктическую ипотеку".

Отныне жителям регионов Арктической зоны станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Максимальная сумма льготного займа по этой ипотечной программе составляет 6 миллионов рублей.

Участниками такой программы могут стать педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне России не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, одинокие родители с ребенком до 18 лет включительно, обладатели дальневосточного гектара, участники региональных программ трудовой мобильности, сообщает пресс-служба кабмина.

На пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин отмечал, что на Дальнем Востоке активно строится жилье, в том числе благодаря программе дальневосточной ипотеки под 2%. Глава государства предложил сделать ипотеку под 2% доступной и для сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса, независимо от их возраста и семейного положения.

Российский лидер подчеркивал, что увеличение темпов развития Дальнего Востока является стратегическим приоритетом для России в целом на весь XXI век, поскольку он обладает не только колоссальным количеством ресурсов, но и огромным населением.

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