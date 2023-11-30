Меры поддержки рынка труда пролонгированы до конца 2024 года

Такое решение приняло правительство

Российский кабмин для дальнейшей поддержки рынка труда приняло решение продлить в 2024 году отдельные меры стимулирования занятости. Об этом в четверг, 30 ноября, рассказали в пресс-службе правительства России.

Это касается субсидирования создания временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также организации оплачиваемых общественных работ для вставших на учет на бирже труда в поисках нового трудоустройства.

Также пролонгировано возмещение затрат работодателей на организацию бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и граждан, ищущих работу, для дальнейшего трудоустройства на таких предприятиях, сообщается на официальном сайте правительства России.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития представить в правительство предложения о запуске Национальной инициативы подготовки кадров. Он предупреждал, что дефицит квалифицированных кадров становится серьезным вызовом для отечественной экономики, а потому требует особого внимания.

Заместитель Мишустина по социальной политике Татьяна Голикова отмечала, что в России существует нехватка учителей, она составляет почти 11 тысяч специалистов. При этом власти продолжают работу по модернизации системы оплаты труда педагогических работников.

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