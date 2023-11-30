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В США рассказали, как Байден помог усилению Путина

13:08
  • четверг
  • 30 ноября 2023

И в то же время поставил украинцев на путь самоубийства

Политика президента США Джо Байдена сделала российского лидера Владимира Путина сильнее, чем когда-либо. В частности, российская экономика чувствует себя блестяще – чего не скажешь об экономиках западных стран, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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Как сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive, Путин стал сильнее, чем когда либо. И все благодаря Белому дому. По словам экс-советника, западным странам следует прекратить конфликт на Украине, чтобы спасти то, что осталось от украинской нации.

Макгрегор уже как-то говорил, что Вашингтон поставил украинцев на путь самоубийства. При этом бывший советник главы Пентагона считает, что американские власти никогда не признают свою вину в произошедшем.

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