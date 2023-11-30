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Киев отказался уступить Крым и Донбасс ради вступления в НАТО

14:01
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Украина продолжит бороться за потерянные территории

Украина не откажется от территорий в обмен на вступление в НАТО.
Зеленский усомнился, что Украину когда-либо примут в НАТО

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с западными коллегами в Брюсселе.

Киев намерен и впредь бороться за выход к границам 1991 года, Украина не намерена отступать.

"Почему-то всегда легко советовать кому-то другому сдаться и пойти на уступки", - посетовал он. 

Кроме того, Кулеба выразил разочарование медленными поставками Запада украинской стороне. Накануне ЕС официально подтвердил, что не сможет передать Украине миллион снарядов к весне 2024 года.

Ранее руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может получить членство в альянсе, если пойдет на территориальные уступки в пользу России. Это, по его мнению, приведет к завершению украинского конфликта.

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