Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака

Меркурий перебрался в знак Козерога
Овны
Декабрь - это не только порхающие снежинки и новогодние гирлянды. Меркурий вошел в знак делового Козерога, а значит, впереди достижения в бизнесе и карьере.
Тельцы
Меркурий перебрался в Козерог - знак с родственной для вас энергией. Станет гораздо проще учиться, зарабатывать деньги и даже объясняться в любви.
Близнецы
Ваша главная планета Меркурий сменила знак, переехав в расчетливого Козерога. Он поможет подчистить "хвосты" на работе и учебе, распланировать дела до Нового года.
Раки
Звездный час для трудолюбивых представителей знака, которые зарабатывают на клиентах и покупателях. Меркурий подскажет самый короткий путь к прибыли. Не теряйте время, делайте деньги!
Львы
Если вы недовольны своей физической формой, есть шанс. Срочно садитесь на диету - Меркурий в Козероге железной рукой приведет вас к стройности под Новый год.
Девы
Праздник на вашей улице: Меркурий вошел в родственный для вас знак педантичного Козерога. Ближайшие две недели потратьте на составление списков и расписаний.
Весы
Ваши деньги спасены: Меркурий вошел в Козерог и получил власть над вашими домашними расходами. Подготовка к Новому году пройдет бюджетно и продуманно!
Скорпионы
Если вам нужно присмотреть новое авто или телефон, сдать на права или обновить компьютер, время пришло. До 10 декабря вы сделаете это с наилучшим результатом.
Стрельцы
День рождения - не повод отказаться от возможности заработать денег. Меркурий в соседнем знаке приглашает вас просмотреть вакансии, если это актуально.
Козероги
Меркурий перебрался в ваш знак, где две недели будет прямым, а потом начнет пятиться назад. Успейте за первые десять дней декабря переделать самые важные дела месяца!
Водолеи
Вам захочется тишины, уютных вечеров и прогулок по зимнему городу. Это Меркурий перешел в знак Козерога, предлагая посвящать больше времени себе любимому.
Рыбы
Пришло время отписаться от надоевших блогеров, выйти из скучных чатов и почистить список друзей. Звезды предлагают проанализировать круг общения и сократить время в социальных сетях.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"