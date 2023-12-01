Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака

Меркурий перебрался в знак Козерога

Овны

Декабрь - это не только порхающие снежинки и новогодние гирлянды. Меркурий вошел в знак делового Козерога, а значит, впереди достижения в бизнесе и карьере.

Тельцы

Меркурий перебрался в Козерог - знак с родственной для вас энергией. Станет гораздо проще учиться, зарабатывать деньги и даже объясняться в любви.

Близнецы

Ваша главная планета Меркурий сменила знак, переехав в расчетливого Козерога. Он поможет подчистить "хвосты" на работе и учебе, распланировать дела до Нового года.

Раки

Звездный час для трудолюбивых представителей знака, которые зарабатывают на клиентах и покупателях. Меркурий подскажет самый короткий путь к прибыли. Не теряйте время, делайте деньги!

Львы

Если вы недовольны своей физической формой, есть шанс. Срочно садитесь на диету - Меркурий в Козероге железной рукой приведет вас к стройности под Новый год.

Девы

Праздник на вашей улице: Меркурий вошел в родственный для вас знак педантичного Козерога. Ближайшие две недели потратьте на составление списков и расписаний.

Весы

Ваши деньги спасены: Меркурий вошел в Козерог и получил власть над вашими домашними расходами. Подготовка к Новому году пройдет бюджетно и продуманно!

Скорпионы

Если вам нужно присмотреть новое авто или телефон, сдать на права или обновить компьютер, время пришло. До 10 декабря вы сделаете это с наилучшим результатом.

Стрельцы

День рождения - не повод отказаться от возможности заработать денег. Меркурий в соседнем знаке приглашает вас просмотреть вакансии, если это актуально.

Козероги

Меркурий перебрался в ваш знак, где две недели будет прямым, а потом начнет пятиться назад. Успейте за первые десять дней декабря переделать самые важные дела месяца!

Водолеи

Вам захочется тишины, уютных вечеров и прогулок по зимнему городу. Это Меркурий перешел в знак Козерога, предлагая посвящать больше времени себе любимому.

Рыбы

Пришло время отписаться от надоевших блогеров, выйти из скучных чатов и почистить список друзей. Звезды предлагают проанализировать круг общения и сократить время в социальных сетях.

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