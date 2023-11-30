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Драгоценности "Картье" обнаружили у пассажира на таможне в Москве

15:14
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Их нужно было декларировать

До семи лет лишения свободы, а ещё миллион рублей штрафа придётся заплатить 40-летнему россиянину, который пытался провезти на родину изделия "Картье" без декларации.

Пассажира остановили таможенники. В ручной клади среди личных вещей были спрятаны два кольца и часы от французского ювелира. Чеки и сертификаты тоже имелись.

Но дело было не в них, а в материалах, из которых были изготовлены украшения. Золото 750-й пробы, а ещё бриллианты и корунды. Такой багаж необходимо декларировать. Теперь его хозяину грозит уголовное наказание за контрабанду.

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