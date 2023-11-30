В Крыму объявили новое штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду

МЧС объявило новое штормовое предупреждение в Крыму на 1-3 декабря.

Об этом в четверг, 30 ноября, сообщили в региональном управлении министерства. Порывы ветра в эти дни составят 15-20 метров в секунду, местами – до 25 метров в секунду.

В пятницу, субботу и воскресенье в республике высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения

Это уже третье штормовое предупреждение в Крыму за неделю. В результате непогоды погибли четыре человек, некоторые районы полуострова оказались обесточены. Ущерб от шторма превысил 1,3 миллиарда рублей, заявил ранее председатель государственного совета региона Владимир Константинов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"