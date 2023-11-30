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В ЕС не поверили в способность Украины вытеснить войска России в 2024 году

14:35
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Украина не сможет вытеснить все российские войска с территорий, которые считает своими, до конца 2024 года. Такое мнение в четверг, 30 ноября, приводит издание Euractiv со ссылкой на одного из сотрудников аппарата НАТО.

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Собеседник издания отметил, что возникает немало вопросов о перспективах для Украины и ее союзников в ближайшие месяцы, поскольку выполнение в западных странах заказов на вооружения и военную технику идет не совсем так, как планировалось.

При этом в европейских странах и в Соединенных Штатах все более явственно ощущается общая усталость от затянувшегося российско-украинского конфликта.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что цели и надежды, связанные с украинским контрнаступлением, сведены на нет, поскольку с момента его начала не произошло никаких серьезных изменений на поле боя, во всяком случае не случилось никакого прорыва.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил изматывающий характер текущей стадии российско-украинского конфликта и подчеркнул, что успех контрнаступления Украины зависит от способности командования ВСУ грамотно распоряжаться предоставленными странами Запада вооружениями.

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