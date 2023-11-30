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Супругу Зеленского включили в список 25 самых влиятельных женщин года

14:06
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Это перечень по версии Financial Times

Супруга президента Украины Елена Зеленская вошла в список 25 самых влиятельных женщин года, составленного британским изданием Financial Times. Газета подчеркивает, что перечень не является рейтингом, ни одной из его участниц не отдано первенство.

Илон Маск и Елена Зеленская попали в список самых влиятельных людей журнала Time
Представлен рейтинг самых влиятельных женщин года

В список, который составляется Financial Times каждый год, также вошли актриса Марго Робби, певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Портреты самых влиятельных женщин сопровождаются текстами, которые написали их коллеги. Снимок жены Владимира Зеленского сопровождает текст авторства премьер-министра Эстонии Кайи Каллас.

"Рекомендацию" главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен написала министр финансов США Джанет Йеллен. В перечне также американская теннисистка Коко Гауфф, футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо, венгерская ученая-иммунолог Каталин Карико, которая занималась разработкой вакцин от COVID-19. В список включены участницы корейской поп-группы Aespa и гендиректор консалтинговой компании Ernst & Young Джанет Транкейл.

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