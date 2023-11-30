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Росстат изменит методику отслеживания доходов пенсионеров

14:21
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Планируется ввести три формы федерального статистического наблюдения

Федеральная служба государственной статистики с 1 декабря введет новые формы отслеживания количества пенсионеров в России и назначенных им пенсий. Как пишет РБК, Росстат собирается внедрить три формы федерального статистического наблюдения.

Нововведения закрепляет приказ Росстата от 17 ноября. В нем уточняются особенности новых форм статистического наблюдения:

  • № 94 (пенсии) — краткая. Отражает данные о численности пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного обеспечения;
  • № 94 (пенсии) — Н. Содержит сведения о численности неработающих пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного обеспечения;
  • № 94 (пенсии) — Р. Содержит данные о численности работающих пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного обеспечения, а также о среднемесячной зарплате или ином доходе.

Ранее российским пенсионерам напомнили, что в декабре они получат выплаты не только за декабрь 2023 года, но и за январь 2024 года с учетом предстоящих длительных новогодних каникул. При этом январская выплата будет проиндексирована на 7,5%.

При этом звучали предложения по уменьшению налогового бремени для пенсионеров. Депутат Госдумы Борис Чернышов заявлял, что пенсионеров в России нужно освободить от обязанности по уплате НДФЛ при сдаче квартиры в аренду, поскольку такой доход для многих пенсионеров становится "второй пенсией", но с него приходится платить налог по ставке 13%.

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