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Взрывы на юге Украины повредили ТЭЦ

14:33
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Ограничена подача электричества

Удары ВС России по критической инфраструктуре Украины в ночь на 30 ноября повредили теплоэлектроцентраль в оном из южных регионов. По данным национальной энергетической компании "Укрэнерго", в результате артобстрела пострадало оборудование и здания предприятия.

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В компании утверждают, что местные жители продолжают получать теплоснабжение. Однако ограничены возможности для подачи электричества.

Тем не менее, в "Укрэнерго" заявляют, что производимой украинскими электростанциями энергии хватает для обеспечения бытовых и юридических потребителей. При этом еще днем 29 ноября в энергосистеме Украины был зафиксирован дефицит электроэнергии, вызванный стремительным ростом потребления из-за наступивших холодов.

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