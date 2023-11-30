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Власти Эстонии призвали граждан не ездить в Россию

14:53
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Если Таллин закроет границу, эстонцы не смогут вернуться

Жителям Эстонии настоятельно рекомендуют в ближайшее время не посещать Россию, так как границу могут временно закрыть — эстонцы рискуют надолго застрять на российской территории. Об этом в четверг, 30 ноября, рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
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Политик прокомментировал ситуацию в Финляндии, которая уже заблокировала пункты пропуска на финско-российской границе, мотивировав это наплывом нелегальных мигрантов. Цахкна изъявил готовность оказать Хельсинки содействие в решении этой проблемы, сообщает "Интерфакс".

Мы готовы в случае необходимости оказать всестороннюю практическую помощь и у нас есть готовность закрыть свои границы. Поэтому важная весть нашим жителям: в случае временного закрытия границ те, кто находится на российской стороне, вернуться не смогут. Поэтому очень ясная рекомендация: не ездить в Россию, так как мы не знаем, когда миграционное давление станет таким высоким, что мы будем вынуждены временно закрыть границы. Но такая готовность есть, и правительство обсуждало эту тему.

До того в Эстонии не исключили возможность закрытия границы с Россией, но эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что пока ситуация не требует подобных мер.

Не исключает блокировку границы с Россией и Литва, но в Калининградской области предостерегли от подобных опрометчивых шагов, поскольку они привели бы к негативным экономическим последствиям для самого прибалтийского государства.

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Пункт пропуска на эстонско-российской границе
Пункт пропуска на эстонско-российской границе
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