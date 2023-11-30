Росфинмониторинг предотвратил вывод в теневой оборот 320 млрд рублей

Об этом доложил президенту глава ведомства Юрий Чиханчин

320 миллиардов рублей в этом году не поступили в теневой оборот благодаря действиям сотрудников Росфинмониторинга, доложил сегодня Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.

Президент встретился с ним в Ново-Огарёве. Обсудили противодействие отмыванию денег, меры по борьбе с финансовыми пирамидами и другими нарушениями.

Страны Запада мешают работе организации на международных площадках, что играет на руку преступникам. Но несмотря на это, ведомство эффективно справляется со своими задачами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"