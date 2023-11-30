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Росфинмониторинг предотвратил вывод в теневой оборот 320 млрд рублей

14:42
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Об этом доложил президенту глава ведомства Юрий Чиханчин

320 миллиардов рублей в этом году не поступили в теневой оборот благодаря действиям сотрудников Росфинмониторинга, доложил сегодня Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.

Президент встретился с ним в Ново-Огарёве. Обсудили противодействие отмыванию денег, меры по борьбе с финансовыми пирамидами и другими нарушениями.

Страны Запада мешают работе организации на международных площадках, что играет на руку преступникам. Но несмотря на это, ведомство эффективно справляется со своими задачами.

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Владимир Путин и Юрий Чиханчин
Владимир Путин и Юрий Чиханчин
Юрий Чиханчин
Юрий Чиханчин
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