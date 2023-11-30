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Власти Грузии назвали антироссийские санкции "выстрелом в ногу"

14:52
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Тбилиси заботится о безопасности собственных граждан

Грузинское руководство поступает исключительно в интересах своего народа. Так спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили ответил на вопрос, почему власти республики все чаще заслуживают похвалу российской стороны.

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Председатель парламента пояснил, что введение санкций в отношении России - это выстрел в собственную ногу. Подобные шаги навредят самой республике, и это истина, о которой знают все - как граждане Грузии, так и иностранные партнеры, заявил Папуашвили.

Спикер грузинского парламента ранее неоднократно заявлял, что Тбилиси отказывается участвовать в антироссийских санкциях.

Грузия занимает такую позицию, чтобы не навредить собственным гражданам и безопасности республики, приводит слова Папуашвили ТАСС.

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