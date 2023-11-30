Власти боятся, что украинцы взбунтуются

Президент Украины Владимир Зеленский не подписывает закон о понижении призывного возраста с 27 до 25 лет из страха перед реакцией общества на такие изменения. Об этом рассказал глава исследовательского института Penta в Киеве Владимир Фесенко.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на эксперта, киевский режим боится, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности, а также усилить в народе настроения "мир любой ценой".

По словам Фесенко, данная тенденция, хотя пока и не очень популярная, уже наметилась, она может усилиться.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что Вашингтон ориентирует Киев на максимальную активизацию мобилизации, требуя расширить границы призывного возраста: нижнюю планку хотят спустить до 17 лет, верхнюю — поднять до 70 лет.

Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко подтвердил, что украинской армии военнослужащих катастрофически не хватает, в некоторых бригадах средний возраст бойцов составляет 54 года. Нужно проводить ротации, подтягивать резервы, но "штурмовик в 54 года не может идти на штурм".

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