Лавров совершил первый за почти два года визит в Европу: как все прошло

Не обошлось без скандала

Сергей Лавров в Скопье - главная звезда. Внимание журналистов понятно. Это первый почти за два года визит российского министра в Европу. К тому же не обошлось без традиционного уже для так называемых "райских кущей" скандала. Отличилась Болгария, через которую наша делегация должна была добираться в Северную Македонию. София открыла небо для российского борта, но в последний момент выяснилось, что разрешение не распространилось на официального представителя ведомства Марию Захарову. В итоге летели через Грецию.

"Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете - так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолету пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя. Про то, могу ли я пролететь над Болгарией без самолета или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством, ничего сказано не было", - отреагировала дипломат.

В некоторых странах (тех, где русофобия в особо тяжелой стадии) визит Лаврова и вовсе вызвал форменную истерику. Главные дипломаты Латвии, Литвы и Эстонии в коллективном заявлении сообщили, что не поедут в Скопье. К их протесту присоединился и польский министр. Разобиделась, естественно, и Украина, которую тут же поддержала Германия. Анналена Бербок, едва приехав на саммит ОБСЕ, поклялась буквально грудью защищать организацию от происков коварной Москвы.

Впрочем, представители остальных стран-членов, коих более полусотни, потери нескольких бойцов будто и не заметили. Вот председатель ОБСЕ, глава МИДа Северной Македонии, тепло приветствует российского коллегу. А так глас разума прорезается у главы МИДа Австрии Александра Шалленберга: "Я прекрасно понимаю представителей стран Балтии, Польши и Украины, которые решили не приезжать. Но я считаю, что ОБСЕ - это все-таки организация, которая существует не затем, чтобы усугублять трудности в отношениях Европы с Россией. Мы не должны бояться садиться за стол переговоров с русскими. Есть огромный круг вопросов, касающихся международной безопасности, которые критически важно обсуждать с Москвой".

На пленарном заседании Сергей Лавров констатирует: первоначальные благие цели, с которыми и создавалась ОБСЕ, попраны по вине Запада. Организация - на краю пропасти.

"После окончания холодной войны и связанного с ней идеологического противостояния появился исторический шанс на то, чтобы объединительный потенциал ОБСЕ был по максимуму задействован. Чтобы организация стала площадкой для самого широкого общеевропейского сотрудничества. Россия со своей стороны приложила все усилия для достижения упомянутых благородных целей. Именно на это ориентированы наши многочисленные инициативы, включая заключение договора о европейской безопасности и создание общего пространства безопасности, основанного на сотрудничестве. К сожалению, западные политические элиты, присвоившие себе право вершить судьбы человечества, сделали близорукий выбор в пользу НАТО. В пользу философии сдерживания. Геополитических игр с нулевой суммой и в логике "ведущий-ведомый". Одной из составляющих такой линии стало безоглядная экспансия НАТО на Восток", - указал Лавров.

В программе российского министра - и множество двусторонних встреч. Вот он "на ногах" общается с австрийским коллегой. Проводит переговоры с представителем Армении. И с министром иностранных дел Венгрии. Разве только с госсекретарем США не удастся пообщаться - Энтони Блинкен спешно вылетел из Скопье в Израиль.

Именно урегулирование ближневосточного кризиса сейчас в приоритете Вашингтона. До украинского же конфликта американцам все меньше дела: в преддверии президентских выборов Киев - как кость в горле. Неслучайно накануне в Брюсселе западные спонсоры выкатили очередной список условий, без выполнения которых НАТО Украине не видать. Украинскому дипломату Кулебе только и оставалось, что послушно кивать, закатывая губу: условия - непосильные для Киева. Борьба с коррупцией, укрепление принципов правового государства и защита прав человека. Даже Владимир Зеленский сегодня вынужден был признать: североатлантические перспективы Киева туманны.

В Берлине сегодня заявили: Запад теряет интерес к Украине. И назвали эту тенденцию фатальной. Впрочем, куда полезнее для Германии с ее массовым закрытием производств, непрерывно растущей безработицей и падением уровня жизни было бы думать о собственной судьбе. И о собственной репутации. Сеть облетели кадры из Катара: на переговоры приехал президент ФРГ. Красная дорожка, почетный караул, лимузин. Но нет главного встречающего - эмира. Пресса пишет, что Штайнмайеру предложили подождать в аэропорту, выпить кофе. Политик отказался и в итоге долгих полчаса стоял с недовольным видом у двери самолета.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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