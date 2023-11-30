Обмен ударами на фоне перемирия: сводки войны на Ближнем Востоке

По разным данным, ХАМАС удерживает в заложниках еще около 150 человек

Бейтуния. Западный берег реки Иордан. Уличные столкновения. Палестинцы забрасывают израильских силовиков камнями и коктейлями Молотова. Те применяют слезоточивый газ. Накануне во время рейда в Дженине, это тоже западный берег, солдаты ЦАХАЛ убили двух подростков.

В Израиле тоже оплакивают погибших. На въезде в Иерусалим двое мужчин открыли огонь по гражданским. Люди ждали автобус на остановке. Жертвами атаки стали три человека, шестеро получили ранения различной степени тяжести. Силовики ликвидировали нападавших. Причем помощь оказал случайный прохожий, имевший при себе оружие.

Израильские власти сразу же возложили вину за теракт на палестинское движение ХАМАС. Полицейские установили личности нападавших. Национальная пресса приводит подробности: "Нападавшими оказались братья - 30-летний Ибрагим Нимер и 38-летний Мурад Нимер. Мужчины - члены палестинского движения ХАМАС. Ранее они уже отбывали срок за террористическую деятельность".

Боевое крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за стрельбу в Иерусалиме. Но называет такие действия героической операцией, а своих ликвидированных членов - мучениками.

После атаки Биньямин Нетаньяху пообещал продолжить работу по массовому вооружению гражданского населения Израиля, а каждому террористу пригрозил смертью.

Обмен взаимными ударами происходит на фоне временного гуманитарного перемирия. Как только стало известно, что оно продлено на сутки, в Газу въехали еще несколько фур с гуманитарной помощью. Накануне без привязки к палестино-израильским условиям обмена пленными были освобождены две гражданки России и дочь нашего соотечественника. В МИДе говорят - благодаря большим усилиям российских дипломатов и минобороны. В ХАМАС уточняют - в знак признания позиции Москвы, добивающейся полного прекращения боевых действий. Вместе с россиянками сегодня освобождены еще 10 человек - израильтян и иностранцев.

В Палестине тщательно фиксируют каждое свое действие: мол, вчерашние заложники прощаются с людьми в камуфляже чуть ли не как с друзьями. В Израиле это все называют постановкой. Ведь потом выясняется - освобожденные люди нуждаются в серьезном лечении.

Среди тех 180 человек, которые вернулись из израильских тюрем, много женщин и подростков. Они попали за решетку за то, что бросали камни и коктейли Молотова во время столкновений с полицейскими. 22-летняя активистка получила всемирную известность. Ее арестовали за то, что дала пощечину израильскому солдату. Попавший на видео инцидент распространился в соцсетях.

В правительстве Израиля заявили: гуманитарная пауза будет продолжаться до тех пор, пока освобождаются заложники. По разным данным, ХАМАС удерживает еще около 150 человек. И президент Байден не хочет отвечать на вопросов журналистов, когда же домой вернутся все американцы. Договариваться об освобождении всех заложников прибыл Энтони Блинкен. Госсекретарь в Израиле уже в третий раз с начала обострения конфликта. Встретился с президентом, премьером. А в палестинской Рамалле -с Махмудом Аббасом. Заокеанский посланник уверяет: его страна прилагает все усилия по продлению перемирия с ХАМАСом и освобождению заложников. Правда, регулярно подбрасывает одной из сторон конфликта деньги и оружие.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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