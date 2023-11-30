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Боярского пообещали выписать на следующей неделе

15:17
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Состояние актера стабильное

Михаил Боярский чувствует себя хорошо. 73-летнего народного артиста России обещают выписать из больницы на следующей неделе.

Сын Боярского рассказал о настроении актера после инфаркта
Театр Ленсовета перенес спектакли с участием Михаила Боярского

Как сообщает  Telegram-канал Shot, врачи оценивают состояние советского и российского актера как стабильное. Однако после выписки артисту рекомендован постельный режим. В связи с этим все спектакли в Театре имени Ленсовета с участием Боярского перенесены на январь 2024 года.

Боярскому стало плохо 27 ноября. Как сообщалось, артиста госпитализировали в реанимацию Мариинской больницы с подозрением на инфаркт.

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