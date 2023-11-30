Верховный суд признал "движение ЛГБТ" экстремистским и запретил его

Иск о запрете подал Минюст
Верховный суд признал "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил ее в России. Решение было оглашено в четверг, 30 ноября.
Как передает РИА Новости, решение вступает в силу немедленно.
Иск о признании "Международного общественного движения ЛГБТ" экстремистским подало Министерство юстиции. Что это за организация - ведомство не уточняло.
Заседание Верховного суда проходило в закрытом режиме, без присутствия ответчиков. Журналистов допустили в зал только на оглашение решения.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"