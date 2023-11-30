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Верховный суд признал "движение ЛГБТ" экстремистским и запретил его

15:17
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Иск о запрете подал Минюст

Верховный суд признал "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил ее в России. Решение было оглашено в четверг, 30 ноября.

Как передает РИА Новости, решение вступает в силу немедленно.

Иск о признании "Международного общественного движения ЛГБТ" экстремистским подало Министерство юстиции. Что это за организация - ведомство не уточняло.

Заседание Верховного суда проходило в закрытом режиме, без присутствия ответчиков. Журналистов допустили в зал только на оглашение решения.

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