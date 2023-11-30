ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров отметил плачевное состояние ОБСЕ

15:43
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Дипломат находится на заседании глав МИД членов ОБСЕ в Скопье

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в плачевном состоянии, ее перспективы неясны. Такое заявление сделал в четверг, 30 ноября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров прибыл в столицу Северной Македонии
Захарова рассказала про "всяческие козни" против поездки Лаврова в Скопье

Российский дипломат выступил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в столице Северной Македонии — Скопье, сообщает РИА Новости.

Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынужден констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными.

Москва уже подчеркивала ангажированность международных организаций в решении ряда геополитических и экономических вопросов, а также указывала на их нерепрезентативность, поскольку большинство голосов там принадлежит самым богатым странам Запада, а Глобальный Юг представлен слабо.

Сергей Лавров ранее указал, что чрезмерная представленность Запада в Совбезе ООН подрывает принцип многосторонности организации. С учетом этого российский политик призвал ускорить реформу Совета Безопасности, чтобы государства Азии, Африки и Латинской Америки получили более существенное представительство.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров на встрече глав МИД стран ОБСЕ
Сергей Лавров на встрече глав МИД стран ОБСЕ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.