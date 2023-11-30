Лавров отметил плачевное состояние ОБСЕ

Дипломат находится на заседании глав МИД членов ОБСЕ в Скопье

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в плачевном состоянии, ее перспективы неясны. Такое заявление сделал в четверг, 30 ноября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Российский дипломат выступил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в столице Северной Македонии — Скопье, сообщает РИА Новости.

Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынужден констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными.

Москва уже подчеркивала ангажированность международных организаций в решении ряда геополитических и экономических вопросов, а также указывала на их нерепрезентативность, поскольку большинство голосов там принадлежит самым богатым странам Запада, а Глобальный Юг представлен слабо.

Сергей Лавров ранее указал, что чрезмерная представленность Запада в Совбезе ООН подрывает принцип многосторонности организации. С учетом этого российский политик призвал ускорить реформу Совета Безопасности, чтобы государства Азии, Африки и Латинской Америки получили более существенное представительство.

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