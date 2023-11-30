Apple оштрафовали на 12 млн за повторный отказ от локализации данных россиян

Мировой суд Москвы назначил компании административный штраф

Мировой суд Москвы оштрафовал Apple на 12 миллионов рублей – компанию признали виновной в совершении повторного административного правонарушения, связанного с локализацией данных российских граждан на территории России, передает "Интерфакс".

По данным агентства, компания не выполнила обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления и хранения персональных данных граждан России.

2 августа Роскомнадзор начал проверку продукции Apple (iPhone и iPad) на предмет обеспечения их устойчивого и безопасного функционирования в Сети на территории России.

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