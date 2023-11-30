Отражено несколько атак украинских войск

Подразделения "Западной" группировки ВС России на купянском направлении отразили при поддержке авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп ВСУ. В результате боев в районе Синьковки в Харьковской области противник потерял до 45-ти военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

На Краснолиманском направлении российские войска группировки "Центр" отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР. Украинские войска потеряли до 250-ти военнослужащих и две боевые бронированные машины.

По данным военного ведомства, еще две атаки штурмовых групп ВСУ отразили подразделения "Южной" группировки войск на донецком направлении, в районе Марьинки в ДНР. Также удар был нанесен в районе Андреевки, противник потерял до 270-ти боевиков.

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