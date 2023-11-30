ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россию выгнали из Всемирной федерации бадминтона

15:55
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Это связано с включением в состав России новых регионов

Всемирная федерация бадминтона (BWF) приостановила членство Национальной федерации бадминтона России (НФБР). Это связано с присоединением к Российской Федерации четырех новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В BWF обвинили Россию в нарушении условий членства за счет включения в свою юрисдикцию территории, которые попадают под ведение другого члена организации, признанного международным сообществом.

При этом российским бадминтонистам, которых BWF допустила к соревнованиям в нейтральном статусе, по-прежнему разрешат участвовать в турнирах, сообщается на официальном сайте федерации.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что спорт должен оставаться вне политики, поскольку он сближает людей через естественное ощущение честного состязания.

Россию не просто исключили из многих международных спортивных федераций и отстранили от участия в соревнованиях — Запад пытается сорвать турниры, которые организовывает российская сторона с участием дружественных ей государств.

Международный олимпийский комитет призвал страны бойкотировать Игры Дружбы, запланированные в Москве и Екатеринбурге на период с 15 по 29 сентября 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Бадминтон
Бадминтон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.