Это связано с включением в состав России новых регионов

Всемирная федерация бадминтона (BWF) приостановила членство Национальной федерации бадминтона России (НФБР). Это связано с присоединением к Российской Федерации четырех новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В BWF обвинили Россию в нарушении условий членства за счет включения в свою юрисдикцию территории, которые попадают под ведение другого члена организации, признанного международным сообществом.

При этом российским бадминтонистам, которых BWF допустила к соревнованиям в нейтральном статусе, по-прежнему разрешат участвовать в турнирах, сообщается на официальном сайте федерации.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что спорт должен оставаться вне политики, поскольку он сближает людей через естественное ощущение честного состязания.

Россию не просто исключили из многих международных спортивных федераций и отстранили от участия в соревнованиях — Запад пытается сорвать турниры, которые организовывает российская сторона с участием дружественных ей государств.

Международный олимпийский комитет призвал страны бойкотировать Игры Дружбы, запланированные в Москве и Екатеринбурге на период с 15 по 29 сентября 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"