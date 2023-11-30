Стоявший у истоков лунной программы СССР академик Маров умер в возрасте 90 лет

В последнее время ученый тяжело болел

Академик Михаил Маров, стоявший у истоков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы, скончался на 91-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

"Михаил Яковлевич умер сегодня в шесть утра", - рассказал Зеленый.

По его словам, в последнее время академик тяжело болел, однако это не мешало ему выступать с полуторачасовыми докладами перед студентами и другими исследователями космоса.

Михаил Маров родился в 1933 году в Москве. В 1958 году он окончил Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана по специальности "прикладная механика". Сразу после окончания учебного заведения будущий академик был принят в штат предприятия по производству ракет "Энергия", где на протяжении 20 лет занимался разработкой космических аппаратов.

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