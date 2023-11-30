Экс-футболист сборной России Бугаев подал пятимиллионный иск к ГУ МВД Кубани

Его адвокат подтвердил эту информацию

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев подал иск на пять миллионов рублей в отношении МВД Кубани из-за распространенного сотрудниками полиции видео с обнаружением у него наркотиков. Об этом РИА Новости сообщил адвокат спортсмена Константин Жеребцов.

"Суть иска в том, что искажены обстоятельства этой записи. У него не было никаких наркотических средств", - пояснил адвокат.

По его словам, опубликованный правоохранителями видеофрагмент допроса очерняет честь и достоинство бывшего футболиста.

Другой адвокат спортсмена Екатерина Макличенко ранее обвинила сотрудников полиции в фальсификации улик против ее подзащитного. Она рассказала, что сразу после задержания Бугаева правоохранители требовали от его семьи взятку в размере трех миллионов рублей.

Алексея Бугаева задержали 1 ноября в Краснодаре. Сотрудники полиции обнаружили у спортсмена полкилограмма психотропных веществ – предположительно, мефедрона. Бугаев попытался сбежать от правоохранителей, однако в скором времени был пойман и получил административный арест на семь суток. Позднее в отношении бывшего футболиста завели дело по статье 228 часть первая – "Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере".

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