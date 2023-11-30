ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-футболист сборной России Бугаев подал пятимиллионный иск к ГУ МВД Кубани

17:23
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Его адвокат подтвердил эту информацию

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев подал иск на пять миллионов рублей в отношении МВД Кубани из-за распространенного сотрудниками полиции видео с обнаружением у него наркотиков. Об этом РИА Новости сообщил адвокат спортсмена Константин Жеребцов.

Экс-футболиста сборной России задержали по подозрению в наркодилерстве
Адвокат экс-футболиста Бугаева заявила о фальсификации дела

"Суть иска в том, что искажены обстоятельства этой записи. У него не было никаких наркотических средств", - пояснил адвокат.

По его словам, опубликованный правоохранителями видеофрагмент допроса очерняет честь и достоинство бывшего футболиста.

Другой адвокат спортсмена Екатерина Макличенко ранее обвинила сотрудников полиции в фальсификации улик против ее подзащитного. Она рассказала, что сразу после задержания Бугаева правоохранители требовали от его семьи взятку в размере трех миллионов рублей.   

Алексея Бугаева задержали 1 ноября в Краснодаре. Сотрудники полиции обнаружили у спортсмена полкилограмма психотропных веществ – предположительно, мефедрона. Бугаев попытался сбежать от правоохранителей, однако в скором времени был пойман и получил административный арест на семь суток. Позднее в отношении бывшего футболиста завели дело по статье 228 часть первая – "Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Алексей Бугаев
Алексей Бугаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.