В Крыму предварительно оценили ущерб от шторма почти в 40 млрд рублей

В пунктах временного размещения все еще остается свыше 50 человек

Ущерб от сильнейшего шторма в Крыму оценивается в 39,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям полуострова Сергей Садаклиев.

На данный момент в пунктах временного размещения остается более 50 человек – они обеспечены всем необходимым, уточнил министр.

Накануне спикер Государственного совета республики Крым Владимир Константинов оценил нанесенный объектам критической инфраструктуры полуострова ущерб в 1,3 миллиарда рублей.

Сильнейший шторм обрушился на юг России 26 ноября. Наибольший урон стихия нанесла полуострову Крым и Краснодарскому краю. 28 ноября глава республики Крым Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину о масштабах разрушений. Сразу после совещания глава государства поручил правительству выделить деньги на восстановление поврежденной инфраструктуры.

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