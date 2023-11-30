Венгрия заявила о неготовности поддержать прием Украины в ЕС

Будапешт не готов одобрить заявку Киева

Будапешт не готов поддержать изменение бюджета ЕС и прием Украины в объединение. Об этом во время брифинга заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

"Правительство на данный момент не может способствовать принятию совместного решения ЕС ни по одному вопросу", - заявил Гуйяш, чьи слова приводит РИА Новости.

Чиновник назвал эти вопросы неподготовленными и указал как минимум на две причины, по которым они не могут быть реализованы: во-первых, поправки в бюджет ЕС могут привести к непредсказуемым последствиям; во-вторых, на текущий момент отсутствуют какие-либо экспертные заключения об экономических издержках присоединения Украины к объединению.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не откажется от территорий ради вступления в НАТО. По словам дипломата, бойцы ВСУ продолжат борьбу за выход к границам 1991 года.

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