Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью

ВСУ планировали атаковать объекты критической инфраструктуры

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.

По данным ведомства, попытка ВСУ совершить террористическую атаку по объектам критической инфраструктуры России была пресечена в 17:30 по московскому времени.

27 ноября системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Рязанской областью. В Минобороны России назвали этот инцидент террористическим актом.

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