Группа "Алиса" перенесла концерт в Новосибирске из-за болезни Кинчева

Шоу состоится 10 февраля 2024 года

Рок-группа "Алиса" изменила гастрольный график из-за болезни Константина Кинчева – менеджмент коллектива уже отменил сегодняшний концерт в Новосибирске. Информация об этом появилась в социальных сетях группы.

"Константин заболел. Предыдущий концерт в Барнауле вытащил силой воли, на текущий момент воля есть, но сил нет", - говорится в сообщении.

Организаторы перенесли концерт на следующий год – он состоится 10 февраля. Приобретенные билеты остаются действительными.

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